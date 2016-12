Was die Vermögensmobilität angeht, so gilt: Arm bleibt arm und Reich wird immer reicher. Zumeist sind es fette Erbschaften, die niedrige Steuern und ein finanziell sorgenfreies Leben garantieren. Es scheint, dass die amerikanische Krankheit der Unterschichtenexklusion die Ära des sozial regulierten Kapitalismus beendet. Statt Wohlstand für alle (Ludwig Erhardt) gilt jetzt Wohlstand für wenige.

In Deutschland werden vor allem von Berufstätigen hohe Steuern erhoben und in die Umverteilungsmaschinerie eingeleitet. Trotzdem, so meinte die OECD schon 2011, konnte das Auseinanderdriften von Arm und Reich nicht verhindert werden. Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, sieht in der Umverteilung keine Lösung, denn es wird zuviel von Bessergestellten zu ihresgleichen umverteilt. Er und mit ihm die OECD fordern ein effizientes System der Umverteilung. Eines, das nach unten hin wirksam ist und Chancengleichheit von Kindesbeinen an schafft.