Viele namhafte Unternehmen nutzen Crowdworking, oft auch zur Ideenfindung. Die Ideen werden „pro Stück“ bezahlt. Beispiel: „Schicke uns Deine Idee für einen revolutionären Fahrradgepäckträger“. Oder: „Fotografiere in Deinem Wohnort ein Dutzend Speisekarten deutscher Restaurants“. Aber es geht auch größer. Warum soll man eine global agierende Werbeagentur beschäftigen, die für teures Geld drei bis fünf Entwürfe präsentiert, wenn man Dutzende, ja Hunderte Freischaffende für wenig Geld aus der Crowd-Cloud geliefert bekommt? Es ist gut möglich, dass sich Werbeagenturen ihrerseits von Clickworkern befruchten lassen.

In jeder Idee stecken schmackhafte Rosinen, auch wenn der Kuchen nicht schmeckt. Das kann auch nicht anders sein, da Unternehmen aus einem riesigen Talentpool schöpfen. Keiner ist so schlau wie alle. So halfen etwa 8.000 Clickworker der Deutschen Bank, Ideen zu neuen Bankdienstleistungen zu entwickeln. Sie standen im Wettbewerb um Honorar, Beachtung und Anerkennung. Crowdworking treibt den Konkurrenzkampf auf die Spitze. Einer gegen alle, alle gegen einen. Das ist Neoliberalismus in Reinkultur.