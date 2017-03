„Arbeitgeber und Betriebsrat arbeiten unter Beachtung der geltenden Tarifverträge vertrauensvoll und im Zusammenwirken mit den im Betrieb vertretenen Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen zum Wohl der Arbeitnehmer und des Betriebs zusammen.“ So will es das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) aus dem Jahre 1972 – und so wurde es als Teil des „deutschen Modells“ jahrzehntelang praktiziert.

Aber irgendwie scheint Sand ins Getriebe gekommen zu sein. Immer öfter erschweren Konflikte diese Zusammenarbeit. Es handelt sich aber nicht um die aus gegensätzlicher Interessenlage resultierenden Auseinandersetzungen, sondern um das, was man in den USA „Union-Busting“ nennt. Eingesetzt, um ein Unternehmen gewerkschafts- und betriebsratsfrei zu halten. So ist McDonald's auch in Deutschland sehr bemüht, die Gründung von Betriebsräten abzuwehren, um die Anwendung von Tarifverträgen zu erschweren. Das Nichtvorhandensein eines Betriebsrats ist ein wertiges Argument für den Shareholder Value, vor allem bei Fusionen oder Verkäufen.