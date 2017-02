Heinrich Heine sagte einmal: „Gott hat die Esel geschaffen, damit sie dem Menschen zum Vergleich dienen können.“ Anbieter von Persönlichkeitsentwicklungscoachings und –seminaren fungieren als Seelenklempner. In Buchhandlungen stehen Regale, prall gefüllt mit Selbstoptimierungsliteratur. Hier findet man die Rezeptbücher für die Berufskarriere, die Ratgeber für schnellen Reichtum und die Stufenprogramme für ein erfolgreiches Leben. Die Titel lauten so oder so ähnlich: „Erfolg durch …“, „Glücklich werden mit …“, „Erfolg durch innere Ruhe“, „Erfolg durch Zielsetzung“, „Erfolg durch Zen-Meditation“ und so weiter. Es fällt auf, dass die Begriffe Erfolg und Selbstoptimierung wie eine Stopfgans benutzt werden. Man fragt sich, was sich nicht als Erfolgswerkzeug für die eigene Persönlichkeitsentwicklung eignet. Im Zweifelsfall aber rate ich, in Anlehnung an einen SPIEGEL-Bestseller von Niazi-Shahabi: Bleib so scheiße, wie du bist!