Wenn es um das gleichzeitige gemeinsame Bearbeiten von Dokumenten geht, müssen aber nicht zwangsläufig Office-Programme eingesetzt werden. Die gemeinsame Dokumentbearbeitung ist auch in viele Video-Chat- und Online-Konferenzsysteme, wie zum Beispiel Skype und TeamViewer integriert, die in der Grundversion ebenfalls kostenlos genutzt werden können. Der volle Funktionsumfang steht dabei aber auch erst in den kostenpflichtigen Versionen, wie etwa bei Skype for Business zur Verfügung.