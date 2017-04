Betrachtet man den einzelnen Arbeitnehmer, macht die Umkleidezeit täglich nur ein paar Minuten aus. Übertragen auf eine gesamte Branche ergibt sich schon ein ganz anderes Bild. In der Lebensmitteindustrie arbeiten rund 500.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Rund 70 Prozent davon, also rund 350.000, arbeiten in Bereichen, wo spezielle Arbeitskleidung nötig ist.

Legt man eine durchschnittliche Umkleidezeit von nur 10 Minuten pro Tag und 211 Arbeitstagen im Jahr zugrunde, ergibt sich bereits ein Gesamtvolumen von zirka 12,5 Millionen Stunden pro Jahr. Bei einem durchschnittlichen Stundensatz von 18 Euro und unter Berücksichtigung der Kosten der Sozialversicherung folgt daraus eine jährliche potenzielle Kostenbelastung von rund 270 Millionen Euro für die gesamte Lebensmittelindustrie in Deutschland.