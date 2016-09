In manchen Fällen ist eine Aufhebung des Arbeitsvertrags die beste Lösung für beide Parteien. Wer eine Kündigung elegant umgehen möchte, einigt sich per Aufhebungsvertrag auf eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dieses Vorhaben ist allerdings hauptsächlich für Arbeitgeber interessant. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kommt der Abschluss eines Aufhebungsvertrages in der Regel nur dann in Betracht, wenn sie einen neuen Job gefunden haben und diesen bereits vor Ablauf der Kündigungsfrist antreten möchten. Oder wenn die vom Arbeitgeber angebotenen „Konditionen“ nach Abwägung der Erfolgsaussichten in einem Kündigungsschutzverfahren angemessen sind.

Aufhebungsverträge werden oft auch in folgenden Situationen vereinbart:



Kündigung aus wirtschaftlichen Gründen

Der Arbeitgeber möchte einem oder mehreren Arbeitnehmern aus wirtschaftlichen Gründen kündigen und dabei die rechtlichen Unsicherheiten vermeiden, die mit betriebsbedingten Kündigungen verbunden sind.

Verhaltensbedingte Kündigung

Der Arbeitgeber wirft dem Arbeitnehmer eine Verfehlung vor, die möglicherweise eine ordentliche verhaltensbedingte Kündigung oder sogar eine außerordentliche Kündigung rechtfertigt.



Ob eine solche Kündigung wirksam wäre, das heißt vor einem Arbeitsgericht Bestand hätte, lässt sich oftmals nur schwer einschätzen. Hier bietet sich ein Aufhebungsvertrag an.