Bei länger erkrankten Mitarbeitern liegt in der Regel eine ernsthafte Erkrankung vor. Hier besteht sowohl von Seiten des Arbeitgebers als auch von Seiten der Kollegen in der Regeln Verständnis für den langfristigen Arbeitsausfall. Auf Unmut stoßen jedoch Fälle häufiger Kurzerkrankungen. Besonders unerfreulich ist die Situation, wenn die Krankheit bevorzugt an bestimmten Wochentagen auftritt – zum Beispiel montags, freitags, an Brückentagen, nach Fasching oder im Anschluss an den Urlaub. Eine Vertretung für diese Fälle ist regelmäßig nicht möglich, so dass die Arbeiten entweder mit Zeitverzug erledigt oder im Kollegenkreis aufgeteilt werden müssen.



Stellt der Arbeitgeber fest, dass ein Mitarbeiter mehrmals im Jahr Kurzerkrankungen vorzuweisen hat, sollte er zunächst feststellen, auf welche Tage die Krankheitszeiten fallen. Zeichnet sich dabei ein Muster ab, sollte der betreffende Mitarbeiter darauf gezielt angesprochen werden, gegebenenfalls unter Beteiligung des Betriebsrats.

Ändert sich die Situation nicht, kann der Arbeitgeber vom Mitarbeiter bereits ab dem ersten Tag der Erkrankung ein ärztliches Attest verlangen. Dadurch lässt sich unter Umständen erreichen, dass von einer Verlängerung des Wochenendes oder des Urlaubs abgesehen wird, wenn dies jedes Mal einen Arztbesuch des Mitarbeiters erfordert.



Ist auch das nicht zielführend, kommt letztlich eine krankheitsbedingte Kündigung in Betracht. Diese erfordert aber nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts Krankheitszeiten von deutlich über sechs Wochen pro Kalenderjahr, was häufig nicht erreicht wird.