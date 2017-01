In Arbeitsgerichtsprozessen, die sich ums Arbeitszeugnis drehen, steht meist die Darlegungs- und Beweislast im Vordergrund. Das Bundesarbeitsgericht hat diesbezüglich bestätigt, dass der Maßstab nicht die in der Praxis am häufigsten vergebenen Noten seien, nämlich zu 90 Prozent „gut“ oder „sehr gut“. Ausgangspunkt sei die Note „befriedigend“ als mittlere Stufe der Zufriedenheitsskala. Mit anderen Worten: Will ein Arbeitnehmer eine Benotung im oberen Bereich der Skala einklagen, muss er darlegen und beweisen können, dass er den Anforderungen „gut“ oder „sehr gut“ gerecht geworden ist. Im Einzelfall ist das äußerst schwierig. Sofern ein Arbeitgeber allerdings eine Zeugnisnote im unteren Bereich der Skala für richtig hält und das entsprechend formuliert, liegt die Darlegungs- und Beweislast auf seiner Seite.

[Redaktion in Zusammenarbeit mit W&W Publishers, Hanau]