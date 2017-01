Die folgenden Schritte sollten Unternehmen hinsichtlich einer Customer Journey beachten:



Kundenszenario festlegen

Festlegen, welches Szenario für welchen Kundentyp untersucht werden soll. Zum Beispiel: Eine Familie kauft ein neues Auto. Die „Reisenden“ in Form von prototypischen Personas definieren, um ein Bild von ihnen zu haben.



Kundenaktivitäten ordnen

Kundenaktivitäten chronologisch nach einzelnen Phasen ordnen, um den Überblick zu behalten. Ober-Touchpoints, wie etwa der Anruf wegen einer Reklamation, lassen sich so aus der Perspektive des Kunden gliedern.



Kundenaktivitäten darstellen

Kundenaktivitäten in ihrer zeitlichen Abfolge darstellen und grafisch aufbereiten. Dazu die Kunden beobachten und befragen. Was an den einzelnen Touchpoints passiert, in Form eines „Reiseberichts“ iIllustrieren. Zum Beispiel durch Videos, Fotos, episodische Begebenheiten oder Sprechblasen-Statements. Die laut Kundenangaben besonders wichtigen Touchpoints markieren.



Kundenaktivitäten an den Touchpoints analysieren

Analysieren, was aus Sicht des Kunden an den einzelnen Touchpoints passiert. Kriterien: „enttäuschend“, „okay“, „begeisternd“. Die Höhen und Tiefen einer Kundenerfahrung herausfinden und dazu auch die Kunden befragen.



Kundenerlebnisse verbessern

Erarbeiten, wo die Kundenerlebnisse an jedem Punkt verbessert werden können. Definieren, wie eine optimale Touchpoint-Reise tatsächlich aussehen könnte.

Maßnahmen umsetzen

Die verabschiedeten Maßnahmen schnellstmöglich umsetzen. Dabei die Quick Wins favorisieren, also Maßnahmen, die schnelle Erfolge erzielen.

Erfolge monitoren

Erfolge monitoren und dafür geeignete Kennzahlen festlegen. An den wichtigen Touchpoints vor allem die Wiederkauf- und Weiterempfehlungsbereitschaft messen.