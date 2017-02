Die Gesellschafter müssen mit einer Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen die Auflösung formlos beschließen. Daraufhin erfolgt die Anmeldung der Auflösung mit notariell beglaubigter Unterschrift zur Eintragung ins Handelsregister. Auch die Liquidatoren müssen ins Handelsregister eingetragen werden.



In der Liquidationsphase wird die aufgelöste GmbH abgewickelt. Ziel ist es, das Vermögen an die Gesellschafter zu verteilen. Vorher müssen die Liquidatoren die laufenden Geschäfte beenden, Verpflichtungen der Firma erfüllen und Forderungen einziehen. Sie müssen das Vermögen der GmbH in Geld umsetzen, indem sie etwa Fahrzeuge oder Immobilien verkaufen.

Zu Beginn der Liquidation erstellen sie eine Eröffnungsbilanz, am Ende jeden Jahres einen Jahresabschluss sowie am Ende der Liquidation eine Schlussbilanz. Die Auflösung muss mit einem Gläubigeraufruf im Bundesanzeiger bekanntgemacht werden. Mit diesem Aufruf beginnt das sogenannte Sperrjahr. Erst danach kann das Vermögen auf die Gesellschafter verteilt werden (Ende der Liquidationsphase). Dies muss wiederum ins Handelsregister eingetragen werden. Anschließend wird die Gesellschaft im Handelsregister gelöscht.