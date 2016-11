Mit dieser Frage rücken Sie zwei der grundlegenden Gegenpole in der Beschreibung von Unternehmenskulturen in den Fokus: Aufgaben- und Personenorientierung. Geht es also „sachlich“ oder eher „menschlich“ zu? Liegt der Fokus (zunächst) auf der Aufgabe oder dem Menschen? Viele Kandidaten tun sich schwer, eindeutig für eine Seite Position zu beziehen, da meist beide zum Handlungsrepertoire gehören.



Mit diesem „Forced-Choice-Verfahren“ ist vom Kandidaten allerdings Eindeutigkeit gefordert. Das lässt dieses Format zunächst recht rigide erscheinen, bringt aber Klarheit und lockert auch die Fragetechnik auf. Bieten Sie dem Kandidaten gegebenenfalls eine Skalierung als Zwischenschritt an, also beispielsweise 60:40, wobei 50:50 natürlich nicht zulässig ist. Fragen Sie den Kandidaten für beide Ausprägungen nach Beispielen aus seiner Praxis. So erhalten Sie ein klares Bild, das Sie mit den Ausprägungen Ihres Unternehmens abgleichen.

Neben der inhaltlichen Ausrichtung des Kandidaten erfahren Sie nebenbei etwas über sein Entscheidungsverhalten (als wichtige Management-Kompetenz) und über seine Detailorientierung (als deutlich weniger wichtige Management-Kompetenz). Beobachten Sie, wie schnell, eindeutig und auf welchem Weg der Kandidat sich festlegt. Steht der Kandidat zu seiner Festlegung mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen oder versucht er, diese im Nachhinein zu relativieren? Trifft er seine Entscheidung auf Millimeterpapier oder verfolgt er eine große Linie?