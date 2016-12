Dass Emotionale Intelligenz beim Recruiting von entscheidender Bedeutung ist, ist den meisten Personalern bereits bekannt. Zumindest denen, die auf wertschätzendes Recruiting setzen. Richtet man nun den Blick in die Zukunft und denkt darüber nach, ob eines Tages Roboter beziehungsweise Algorithmen menschliche Recruiter komplett ersetzen können, so stößt man genau an diesem Punkt auf die Frage: Kann ein Roboter auch Emotionen erkennen, bewerten und passend darauf reagieren? Diese Funktionen werden am Ende entscheiden, ob Algorithmen tatsächlich menschliche Aufgabenabläufe eins zu eins ersetzen können oder nicht.

Bereits heute bewerten mehrere Softwarefirmen und auch Großkonzerne ihre potenziellen neuen Mitarbeiter auf Grundlage von vorhandenen Daten oder auch Informationen aus den sozialen Netzwerken. Bislang war dies vor allem abhängig vom Know-how und der verfügbaren Zeit des Recruiters. In naher Zukunft jedoch wird es immer stärker eine Frage von Big Data und der eingesetzten sogenannten People-Analytics-Software, die die Fähigkeiten und Potenziale von Bewerbern besser einschätzen sollen. Schon länger ist bekannt, dass HR-Abteilungen neben den eigentlichen Bewerbungsunterlagen auch öffentlich zugängliche Informationen der Bewerber auf Facebook, Twitter oder anderen Plattformen hinzuziehen und für die Entscheidungsfindung nutzen.