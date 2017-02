Brief an alle werdenden Coachs

Keine Coachingausbildung solltet ihr machen, wenn ihr euch dadurch mehr Anerkennung, Beachtung oder gar Selbstwert versprecht, nur weil ihr mit Leuten aus dem Business arbeitet, vielleicht sogar solchen aus der „C-Suite“. Wenn ihr nicht wisst, was eine „C-Suite“ ist, solltet ihr die Ausbildung erst gar nicht anfangen. Man braucht schon viel Organisationswissen, Erfahrung, wie Unternehmen ticken, um Menschen aus dem Business zu begleiten. Das bedeutet: Nicht lange um den heißen Brei reden, sondern frei heraus. Das vertragen diese Leute – in der Regel. Wenn nicht, solltet ihr als Coach trotzdem flexibel genug sein, eure angestoßenen Irritationen auch auffangen zu können.



Wenn ihr selbst Karriere gemacht habt, euer Wissen nun weitergeben möchtet und anderen Managern oder Führungskräften euer Know-how (wie wird was gemacht?), Know-what (was wird überhaupt gemacht?), aber vor allem euer Know-why (wozu wird etwas gemacht?) anbieten wollt, ist das natürlich ein Vorteil. Ihr kennt euch aus, habt euch mehr oder weniger bravourös geschlagen. Jetzt aber scheint die Zeit reif, auch mal etwas für euch zu tun. Schließlich habt ihr in der Regel eben kein Psychologiesstudium absolviert, sonst wärt ihr vielleicht direkt in die Coachingschiene abgebogen. Also kommt ihr aus der Praxis, und das ist viel wert.

Es ist aber nichts wert, wenn ihr euren Klienten dann Tipps gebt, wie ihr damals (!) etwas gelöst habt. Das wollen sie nicht wissen, sondern eine eigene Lösung finden. Die Versuchung der Manipulation der mächtigen Business-Leute müsst ihr professionell ausschalten und dürft euch nicht blenden lassen. Ihr bleibt bitte in der Gratwanderung zwischen wertschätzender Gesprächsführung und provokativer Intervention. Wenn ihr bereit seid, eure Meinung hintenanzustellen und die Klienten selbst zu einer Lösung kommen lasst, dann solltet ihr die Coaching-Ausbildung machen. Wenn ihr recht haben wollt, geht lieber zu McKinsey.