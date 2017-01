Ein Beispiel aus der Praxis: Angenommen, zwei Firmen fusionieren. Weiter angenommen, der Change-Prozess ist auf das Zusammenführen beider Unternehmenskulturen angelegt. In solchen Fällen ist es üblich, zunächst die oberste Managerebene mit Workshops an das Thema heranzuführen. Dann adressiert man den Mittelbau. Zum Schluss die untersten Ebenen. Man verpflichtet sich zu einer gemeinsamen Kultur. Wer von Ihnen glaubt, dass sich etwas ändert an der Kultur?

Meine Erfahrung ist: Es kann sich etwas ändern, aber es kann sich auch nichts ändern. Warum ist das so? Weil es von den Impulsgebern ganz oben in der Hierarchie abhängig ist. Das physikalische Gesetz, dass Wärme von unten nach oben und Kälte von oben nach unten zieht, lässt sich gut auf die Situation übertragen. Mit erwärmter Bereitschaft richten Mitarbeiter zu Beginn des Change-Prozesses ihre Augen nach oben. Wenn von da aber lediglich die kalte Rigidität – es tut sich nichts oder zu wenig – unten ankommt, hätte man den Prozess wohl besser nicht aufgemacht.

Oscar Wilde würde anmerken: „Man kann nicht vorsichtig genug sein in der Wahl seiner Feinde“. Enttäuschung ist die Befreiung von einer Täuschung. Und so erkalten die einst für die Veränderung angeworbenen Mitarbeiter, wenn ihr Blick nach oben aufdeckt, dass da vermeintlich blanke Leere grassiert. Das ist übrigens nicht nur ein spezielles Problem im Fall von angestrebter Kulturveränderung. Das ist ein grundsätzliches Problem bei jedem angezettelten Change-Prozess.

Deshalb sollte sich jeder Manager verinnerlichen: Er spielt im Change-Prozess die Hauptrolle. Und an dieser richten sich die Nebenrollen aus.