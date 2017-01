Wie soll sich ein Coach zu den Themen positionieren? Wie verhalten? Wie coacht man die einen, wie die anderen im System? Wie bringt man unaufgeregt Substanz in solche Begriffshülsen? Coachs gehören oft selbst der Generation der Babyboomer an. Sie haben die Computerisierung mitgemacht, die Einführung des Handys überstanden. Doch Apps, Cloud-Systeme oder Collaboration-Software sind ihnen suspekt. Irgendwie fühlen sie sich abgehängt und ausrangiert. Also werden diese Coachs systematisch nicht mehr gebucht – zu alt, ohne innovative Impulse fürs Unternehmen. Stattdessen sollen es die jungen aus der Generation Y richten. Dass sie oft ziemlich arrogant daherkommen, so als wüssten sie, wie Organisationen, wie Menschen funktionieren, ja wie die Welt funktioniert, wird dabei übersehen. Wir haben ihnen zu oft erzählt, dass sie etwas Besonderes sind, nur, weil sie als Digital Natives mit dem Internet aufgewachsen sind und nicht mehr wissen, wie die Wählscheibe eines Telefons aussieht.



Verwöhnt sind viele, weil sie ständig von Konzernen umworben werden und ihnen dadurch schon wieder – unnötig – suggeriert wird, etwas Besonderes zu sein. Aber kaum sind sie im Unternehmen, werden sie mit der rauhen Realität dort konfrontiert. Sie stoßen auf berufs- und lebenserfahrene Menschen mit grauen Haaren, die sich nicht besonders beeindrucken lassen. Aber jetzt coachen Sie mal ein solch intergenerationales Arbeitsteam, das sich nicht über eine WhatsApp-Gruppe austauscht, sondern bei Ihnen im Teamentwicklungsseminar sitzt!