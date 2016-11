Nun geht es in diesem Artikel nicht um Zeitmanagement oder Produktivität, nicht um Druck, Hektik, Stress oder Burnout. Es geht um das, was in einem solchen erzwungenen Moment der Ruhe im Zeitalter der Rastlosigkeit passiert: Man denkt plötzlich über sich nach. Hört seit langem wieder einmal den Fluss seiner Gedanken und Gefühle. Man denkt nach – über sein Leben, den Beruf, seine Beziehungen. Einige verdrängen diese Gedanken und Gefühle wieder, weil sie es nicht aushalten können oder wollen, sich selbst zu spüren, sich selbst zu begegnen, sich selbst zu begrüßen. Man will sich ausblenden, sich wieder in Bewegung wähnen, aktiv sein. Dann ist man wieder online – und muss nicht über sich nachdenken, muss nicht reflektieren.

Viele haben den Draht zu ihrem besten Freund bezhiehungsweise zu ihrer besten Freundin, nämlich zu sich selbst, verloren. Sie begegnen sich nicht auf Augenhöhe, sondern ziehen sich selbst wie einen lästigen Straßenköter hinter sich her. Manche treten sich dann selbst, strengen sich über Gebühr an, nur um irgendwem zu gefallen, den sie eigentlich gar nicht mögen, aber in dessen Abängigkeitsfesseln sie sich gerade befinden. Andere wiederum kopieren jemanden, den sie achten.