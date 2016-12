Coaching„Geschwister“ im Büro

Da ist zum Beispiel die neue Kollegin, die sich in jedem Meeting in Szene setzt, um die Aufmerksamkeit vom Chef zu bekommen. Sie nutzt jede Gelegenheit, um sich mit ihm zu verbrüdern und alle anderen in den Schatten zu stellen. Der Chef seinerseits bemerkt die Dynamik im Team nicht und findet die neue, attraktive Kollegin sehr aufgeschlossen und nett. Geschwisterneid nennt man dieses Phänomen in der Familientherapie – und man sollte es kennen. Es taucht im Berufsleben nämlich sehr häufig auf. Überall dort, wo Neid und Missgunst aufpoppen, kann man davon ausgehen, dass da irgendwer einem die Show oder das Futter stehlen will.



Aufmerksamkeit ist harte Führungswährung, sagen Berater. Nicht jeder hat sie verdient, aber jeder will sie. Mitarbeiter reißen sich oft ein Bein aus, um nur ein bisschen Anerkennung für ihre Leistung zu bekommen. Wie die Vögelchen im Nest schreien sie nach emotionalem Futter. Und wer am lautesten schreit, überlebt das Spiel.

Es ist schon bizarr, was in einem Team an Familiendynamik zu finden ist. Die meisten sind sich gar nicht bewusst, welche Spielchen da eigentlich ablaufen, und wundern sich, dass es so kindisch zugeht. Ja, in solchen Spielchen zeigen sich in der Tat kindliche, also nicht erwachsene Verhaltensweisen und Denk- beziehungsweise Gefühlmuster. Dann drehen die Kinder ihre Runden um den Thron des Übervaters, um nur einen Blick lang seine Aufmerksamkeit zu gewinnen.