Stellen Sie sich vor, Sie verfügen über ein Budget von 1.000 Euro für Weiterbildung. Für welche Schulungen, Seminare oder Coachings würden Sie das Geld investieren? Diese Frage stelle ich sehr gerne in Seminaren, wenn es darum geht, an der Persönlichkeit zu arbeiten. Man diskutiert dann hin und her.



Die meisten investieren Geld in das, was sie nicht gut können, wo sie meinen einen Bedarf zu haben, den es abzustellen gilt. Diese Sichtweise verwundert mich nicht, denn jeder hat irgendwo Schwächen, die allerdings – und das ist der Clou – zuerst ins Auge fallen. Menschen sind stark damit beschäftigt, was sie alles nicht können, was sie alles noch dazulernen müssen, was nicht in Ordnung mit ihnen ist. Woher sie das gelernt haben? In der Familie, der Schule, der Uni, im Freundeskreis oder von Kollegen. Irgendwie hat sich ein kollektives Bewusstsein festgesetzt, dass mit uns etwas nicht stimmt.