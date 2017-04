Es gehört zur seelischen Gesundheit, Freunde und Familie zu haben, die einen in schweren Zeiten tragen und in schönen Spaß machen. Wie viele Arbeitnehmer bleiben aber besonders in den anstrengenden Phasen eines Projekts lieber auf ihrer Gewohnheitscouch sitzen anstatt sich aufzumachen und mit anderen am Arbeitsplatz „Freundschaften“ zu schließen. Okay, ob immer gleich Freundschaften daraus werden? Nennen wir es lieber einmal „Weggefährten“. Wenn ich mein Netzwerk – auch abteilungsübergreifend – zu Kolleginnen und Kollegen pflege, kann ich mich vielleicht besser solidarisieren und Rückhalt finden. Gerade, wenn es in einem Projekt oder einer konfliktreichen Situation schwierig wird im Team, können Außenstehende sehr wichtig werden.