Es gibt auch Klienten, die nur so tun, als ob sie die Vorschläge des Coachs annehmen. Dies ist oft dann der Fall, wenn der Coach von der Firma bezahlt wird. „Ja, ja, ich werde mich verändern. Sehen Sie, was ich schon alles gemacht habe!“ Damit wollen diese Klienten dem Coach gefallen – und damit dem Unternehmen, um nicht gekündigt oder einfach nur in Ruhe gelassen zu werden. Solche verordneten Coachings sind die unprofessionellste Art, wie Unternehmen Kapital vernichten können. Denn: Der Coach wird dabei als verlängerter Arm des Chefs wahrgenommen – und eigentlich auch nicht ernstgenommen, sondern instrumentalisiert. Ich nenne das Mitspielertrick.



In einem solchen Fall kommt es darauf an, ob der Coach selbst beim Unternehmen angestellt, also ein betriebsinterner Coach ist. Dann braucht er selbst eine kritische Distanz und muss bereits bei der Antragsklärung und dem Mandat auf saubere Verhältnisse achten. Also: Absolute Verschwiegenheit und Handeln im Sinne des Unternehmens, nicht des Klienten. Wird der Coach extern eingekauft, ist also nicht betriebsblind, kann von ihm auch mehr kritische Distanz erwartet werden.

Ob interner oder externer Coach: Entscheidend beim Mitspielertrick ist, dass der Coach dieses Spiel durchschaut und nicht mitspielt. Da darf auch mal kritisch hinterfragt werden: „Wem wollen Sie mit Ihrer Art gefallen?“ Oder: „Wozu betreiben Sie so ein intensives Selbstmarketing?“ Oder: „Wem wollen Sie etwas beweisen?“ Das erfordert natürlich eine innerlich ausreichende emotionale Distanz, weshalb es stets wichtig ist, den „therapeutischen Takt“ zwischen Nähe und Distanz zu wahren.