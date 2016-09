Wäre Compliance tatsächlich wirkungsvoll, dürfte es aber kaum noch Fehlverhalten in Unternehmen geben. Wieso konnte aber dann der Abgasskandal bei VW passieren oder der Luxus-Prostituierten-Skandal unter Peter Hartz? Wieso konnten Journalisten von Telekommitarbeitern bespitzelt werden? Wieso kam es zu Bestechungen bei Daimler, obwohl der oberste Chef der internen Aufsicht vor seinem Amt Chef der US-amerikanischen Bundesbehörde FBI war? In Frankreich kam es für e.on knüppeldick. 550 Millionen Euro Strafe für die Ausbeutung der Verbraucher. 92 Millionen Euro Strafe für Henkel wegen illegaler Absprachen mit dem Wettbewerb in Frankreich. Bei Infineon trat der gesamte Vorstand wegen Bestechlichkeit und Korruption zurück. MAN musste 150 Millionen Euro wegen Bestechung zahlen. Den Vogel schoss Siemens ab mit rund 4.000 Missbrauchsfällen. Und alle Firmenn hatten Ethik-Kodizes und Compliance-Abteilungen. Es hätte also eigentlich nichts passieren dürfen. Kontrollinstrumente gab und gibt es genug. Und sie sind richtig teuer.

Dabei halten nicht wenige Führungskräfte Kontrollen für notwendig. Es gilt, Fehler frühzeitig zu entdecken und zu beseitigen. So könnte es beispielsweise sein, dass ein früh gemachter Fehler in Arbeitsabläufen oder bei der Produktherstellung sich fortsetzt und so Folgefehler auftreten, was wiederum sehr teuer werden kann. Die Analyse der Fehler führt zu Korrekturmaßnahmen. Die Annahme: Betroffene Mitarbeiter werden sich ihrer Stärken und Schwächen noch bewusster – und stellen ihre Schwächen und Fehler ab. Die Theorie dahinter: Mitarbeiter vermeiden Fehler, wenn ihnen bekannt ist, dass sie durch Kontrollmaßnahmen auffliegen können. Allerdings räumt die Theorie ein, dass es dazu vertrauenswürdiger und sachkundiger Mitarbeiter bedarf. Wer hätte das gedacht?