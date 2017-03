Vorgesetzte können die genannten Reaktionen und Verhaltensweisen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser einschätzen, wenn sie diese anhand einer bestimmten Zeitspanne überprüfen: Wie hat sich das Verhalten über die Zeit verändert? Wie hat sich der betroffene Mitarbeiter entwickelt, seit er im Team ist?



Vorgesetzte sollten versuchen, sich an eine bestimmte Situation zu erinnern, in der der Mitarbeiter mehr Einsatz gezeigt hat als aktuell. Was also war damals anders im Vergleich zu heute? Wichtige Erkenntnisse hinsichtlich der Beurteilung, ob eine innere Kündigung vorliegt oder nicht, können Vorgesetzte auch erhalten, wenn sie mögliche alternative Erklärungen für das Verhalten des Mitarbeiters herausfinden, zum Beispiel gesundheitliche Probleme oder schwierige Situationen im privaten Umfeld.

Wichtig ist deshalb eine Unternehmenskultur, in der offene Gespräche zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern der Regelfall sind und in denen Führungskräfte Verständnis für persönliche Probleme ihrer Mitarbeiter aufbringen, um so eine Vertrauensbasis zu schaffen.