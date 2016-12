Design-Elemente, wie etwa farbige Buttons, die sich als so genannte „Störer“ vom generellen Design des Newsletters abheben und auf spezielle Aktionen des Unternehmens hinweisen, erregen Aufmerksamkeit. Allerdings sollten sie nicht zu aggressiv platziert beziehungsweise formuliert werden. Hier ist eher Zurückhaltung gefragt. Formulierungen wie „Alles muss raus!“ oder „Tolles Preisausschreiben mit Mega-Gewinnen“ erinnern eher an den konventionellen Werbeprospekt. „Lernen Sie uns von einer ganz anderen Seite kennen. Auf der Industrie-Messe in Halle 4, Stand 34“ erregen Neugier, ohne aufdringlich zu wirken.



Tipp: „Störer“ sollten dezent designt, aber mit einem auffälligen Text versehen werden.