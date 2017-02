Die Erwartungen Ihrer Zielkunden beziehen sich nie nur direkt auf die Eigenschaften Ihrer Produkte oder Dienstleistungen. Diese könnten sie gegebenenfalls auch woanders kaufen. Kunden beobachten stattdessen: Wie ist der Verkaufsprozess in Ihrem Unternehmen ausgestaltet? Wie verhalten sich Ihre Mitarbeiter im Kundenkontakt? Welchen Service bieten Sie den Kunden auch nach dem Kauf (After Sales)? Gestalten Sie deshalb alle Verkaufsprozesse in Ihrem Unternehmen so, dass sie bei Ihren Zielkunden Begeisterung auslösen, vom Erstkontakt bis zur Kundenbetreuung nach dem Kauf.