Es ist unzulässig, mit gekauften Fans, also „Gefällt mir“-Angaben, zu werben. Das Vorgehen kommt im wettbewerbsrechtlichen Sinne einer Irreführung der Verbraucher gleich. Das Unternehmen erweckt damit den Anschein, die Personen hätten die Facebookseite aufgrund seiner Leistungen oder Produkte mit „Gefällt mir“ markiert. Es wird also etwas vorgetäuscht, was in Wirklichkeit nicht so ist.



Alternativ sollten Seitenbetreiber Aktionen, wie beispielsweise Gewinnspiele, veranstalten, um ihre Bekanntheit und Fangemeinde zu erweitern.