Wer sich in der Schweiz mit einer GmbH selbstständig machen will, hat Vorteile durch das flexible Arbeitsmarktgesetz sowie qualifizierte Arbeitskräfte. Dabei ist die GmbH eine der beliebtesten Rechtsformen, wenn es um die Gründung eines Unternehmens geht. Dies liegt auch an den rechtlichen Rahmenbedingungen, die die Revision des Arbeitsmarktgesetzes mit sich brachte:

Unternehmen können ihre GmbH finanziell uneingeschränkt entwickeln.

Das Stammkapital ist nicht mehr auf einen maximalen Betrag von zwei Millionen Franken festgelegt.

Eine GmbH kann auch durch eine Einzelperson gegründet werden.