Handys, Notebooks oder Tablets, die Mitarbeitern vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden, dürfen meistens auch privat genutzt werden. Ihre Überlassung für private Zwecke ist in der Regel steuerfrei, denn der Gesetzgeber sieht darin keinen geldwerten Vorteil und verzichtet für die private Verwendung auf die Zahlung der Einkommenssteuer. Gleiches gilt für die Nutzung von Zubehör, wie Drucker oder der dazuzugehörigen Software.

Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist allerdings, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer nicht das wirtschaftliche Eigentum an dem überlassenen Gerät überträgt. Das heißt der Arbeitgeber übernimmt die Kosten für Reparatur, Entsorgung oder ein neues Gerät, falls das Handy zu Schaden kommt. In § 3 Nr. 45 des Einkommensteuergesetzes (EkStG) heißt es dazu: „Steuerfrei sind die Vorteile des Arbeitnehmers aus der privaten Nutzung von betrieblichen Datenverarbeitungsgeräten und Telekommunikationsgeräten sowie deren Zubehör, aus zur privaten Nutzung überlassenen System- und Anwendungsprogrammen, die der Arbeitgeber auch in seinem Betrieb einsetzt, und aus den im Zusammenhang mit diesen Zuwendungen erbrachten Dienstleistungen.“

Auf folgende Punkte sollten Arbeitnehmer achten, wenn sie ein Diensthandy von ihrem Arbeitgeber erhalten: