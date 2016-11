Folgende Factoring-Formen werden nach der Art der Forderungsabtretung unterschieden:



Echtes Factoring

Echtes Factoring ist die am häufigsten verwendete Factoring-Art. Hier übernimmt der Factoring-Anbieter das volle Ausfallrisiko der Forderung. Der Factoring-Kunde ist also vor einem kompletten Zahlungsausfall geschützt.



Unechtes Factoring

Beim unechten Factoring übernimmt der Factoring-Anbieter keinen Schutz vor Forderungsausfall (Delkredereschutz). Unechtes Factoring ist deshalb kein Kaufgeschäft sondern dem Wesen nach ein Kreditgeschäft. Aus rechtlichen Gründen wird unechtes Factoring eher selten genutzt, zumal mit dem Wegfall des Delkredereschutzes auch einer der wichtigen Vorzüge dieser Finanzierungform nicht zum Tragen kommt.



Offenes Factoring

Beim offenen Factoring wird der Debitor über den Verkauf der Forderung an ein Factoring-Unternehmen informiert und zahlt anschließend direkt an den Factoring-Anbieter. Diese Factoring- Variante wird am häufigsten in Verbindung mit echtem Factoring verwendet.



Inhouse-Factoring

Beim Inhouse-Factoring verbleibt das Mahnwesen bis zur dritten Mahnung beim Factoring-Kunden. Erst nach Ablauf einer vorher mit dem Kunden abgestimmten Frist übernimmt der Factoring-Anbieter die weitere Bearbeitung der noch offenen Forderung. Diese Factoring-Variante wird vor allem von größeren Unternehmen genutzt, da der direkte Kontakt zum Kunden damit gewahrt bleibt.



Stilles Factoring

Beim stillen Factoring wird der Debitor nicht über den Verkauf der offenen Forderungen an ein Factoring-Unternehmen informiert. Dieses tritt unter Umständen erst bei Inkassoforderungen in Erscheinung. Diese Form wird aus Risikogesichtspunkten eher selten und nur für bonitätsstarke Unternehmen angeboten.



Import- und Export-Factoring

Eine Factoring-Vorfinanzierung, verbunden mit einem vollumfänglichen Ausfallschutz, ist aufgrund der meist längeren Zahlungsziele und der unterschiedlichen Rechtsvorschriften in den einzelnen Exportländern eine Variante, über die Unternehmen nachdenken sollten.