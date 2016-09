Der Weg in die Selbstständigkeit ist voller Risiken. Gründer und solche, die es werden wollen, suchen daher nach Möglichkeiten, diese Risiken zu minimieren. Aus diesem Grund sind es vor allem risikoaverse Menschen, die sich zum Franchising hingezogen fühlen. Anders als beim Startup sind bei einem Franchise-System schon eine etablierte Marke und ein Platz auf dem Markt vorhanden. Auch Gründer mit wenig spezialisiertem Fachwissen haben so die Chance, sich an der Selbstständigkeit zu versuchen.

Doch im Franchising gibt es auch unseriöse Betreiber, die versuchen, naive Franchisenehmer über den Tisch zu ziehen. Die Methoden variieren von Fall zu Fall und reichen von unseriös bis kriminell. Damit Sie nicht in diese Fallen tappen, finden Sie im Folgenden eine Liste mit beispielhaften Methoden möglicher Betrüger und wie Sie diese erkennen können. Nicht alle dort aufgeführten Anzeichen bedeuten aber automatisch, dass sie es mit einem Betrüger zu tun haben. Sie können auch legitime Gründe haben. Deshalb ist immer eine genaue Betrachtung im Einzelfall notwendig.