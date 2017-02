Die filialisierte Struktur vieler großer Unternehmen und der extensive Bedarf an mobilen Verkaufs-, Montage- und Dienstleistungseinheiten hat eine Subkultur entstehen lassen, in der jeder ernsthafte Führungsanspruch zur Farce geworden ist. Man muss kein Organisationsexperte sein, um Bedauern für die Schlüsselkinder der Filial- und Außendienstsysteme zu empfinden. Viele von ihnen haben nicht einmal eine Vorstellung davon, was ihnen in dürftigen Führungsstrukturen vorenthalten wird. Aber auch die Unternehmensspitzen verschwenden wenig Gedanken auf die Frage, wie viel Potenzial ihnen durch defizitäre Leitung täglich verloren geht.



Ein Leiter muss, um authentisch zu sein, für die nötigen Informationen und Anweisungen sorgen. Er muss die relevante Planung übernehmen. Er muss bei den Entscheidungen verfügbar sein. Er muss auch von Tag zu Tag die Ergebnisse einzelner Mitarbeiter und die der Gruppe prüfen und kommentieren. Und ebenso Mut machen, Möglichkeiten und Ziele zeigen, nicht zuletzt antreiben und seine Mitarbeiter in Bewegung halten. Dies ist jedoch schwer wenn der Leiter nur eine nebulöse Figur im Hintergrund ist, denn diese Tätigkeiten müssen zeitnah und in Gegenwart der ganzen Gruppe praktiziert werden, um ihre Wirkung entfalten zu können. Was problematisch ist, wenn der Vorgesetzte nur alle paar Wochen einmal kurz in der jeweiligen Filiale vorbeischaut und ansonsten nur per E-Mail Kontakt zu einigen wenigen Mitarbeitern der Filiale hält. Es stellt sich die Frage: Wie kann der Leiter seine Aufgaben erfüllen, wenn er doch räumlich weit auseinanderliegende Filialen betreuen muss?

Die Struktur vieler Unternehmen lässt eine ständige körperliche Anwesenheit des Leiters schlichtweg nicht zu. Wer nun aufgibt, denkt zu kurz. Es gibt Wege zwischen zwischen einer permanenten körperlichen Präsenz in einer Filiale und einem kurzen Besuch alle paar Wochen. Bereits ein 30-minütiges, tägliches Telefon oder ein Skype-Meeting ist mehr als nur „gefühlte Führung“. Auch Skeptiker lernen schon nach wenigen Telefonaten oder virtuellen Meetings, dass die elektronische Meetingroutine für alle Teilnehmer verbindlich und nützlich ist. Dabei hilft es, sich an die organisatorischen Regeln zu halten. Wie bei einem gewöhnlichen Jour fixe ist auch bei virtuellem Kontakt entscheidend, dass die Konferenzroutine verlässlich und kalkulierbar eingehalten wird – ausnahmslos „in time“ mit vollständiger Anwesenheit (ohne Vertretungen) und dem Kurzprotokoll binnen einer Stunde!