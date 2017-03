Im nächsten Schritt muss die Führungskraft sich Zeit nehmen, ihren Mitarbeitern zu vermitteln, was genau von ihnen erwartet wird und welchen Sinn ihre Arbeit im Unternehmen hat. Doch ein oft vorgetragener Kritikpunkt von Mitarbeitern in Befragungen über ihre Arbeitszufriedenheit ist, dass Führungskräfte zu selten klare Erwartungen äußern, selten klare Ziele setzen und selten die Sinnhaftigkeit der geforderten Arbeitsleistung erklären. Wenn ich als Mitarbeiter natürlich nicht genau weiß, was mein Chef von mir erwartet, muss jede Kontrolle überraschend und willkürlich erscheinen.



Wenn Führungskräfte die Ziele allerdings klar und ausreichend vermitteln, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Erstens: Ein Mitarbeiter erreicht sein Ziel nicht. Wenn die Führungskraft jetzt nicht kontrolliert und ein klares Feedback gibt, wird der Mitarbeiter feststellen, dass es auch ohne Zielerreichung geht. Er wird sein Leistungsvermögen dieser Situation anpassen. Das erscheint logisch. Übrigens merken das auch die Kollegen sehr schnell und stellen sich ebenfalls darauf ein. Sie sagen sich: Warum sollten wir eine gute Leistung bringen, während eine Minderleistung beim Kollegen geduldet wird?

Doppelt gefährlich wird das Ganze, wenn die Führungskraft dann auch noch den Weg des geringsten Widerstands wählt. Wenn Mehrleistung nötig ist oder Überstunden erforderlich sind, geht sie schnell zu den Mitarbeitern, auf die sie sich verlassen kann, aber nicht zu den „komplizierten“ Mitarbeitern. Irgendwann sind dann auch die besten und einsatzbereitesten Mitarbeiter verärgert, wenn nur von ihnen Top-Leistungen gefordert werden und die Kollegen mit geringerem Aufwand genauso viel verdienen. Auf Dauer wird die Leistung aller Mitarbeiter schlechter.