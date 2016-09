Führungskräften im Zeitalter von Industrie 4.0 kommt insbesondere die Rolle des Faciliators zu. Sie sind Prozessbegleiter, die Veränderungen initiieren und begleiten. Sie sorgen für Ressourcen und bringen Menschen in Teams zusammen, die dann aufgrund ihrer Expertise in der Lage sind, autonom ohne Chef umsetzbare Lösungen zu erarbeiten.

Partizipation und demokratische Führung klingen verlockend, da sie Führungskräfte im Alltag vom Detailbalast befreien und Mitarbeiter stark einbinden. Doch es bedeutet auch Verantwortung zu tragen. Nicht jeder Mitarbeiter wünscht sich das. Nur Führungskräfte, die in Gesprächen erkennen, was die Mitarbeiter können und wollen, werden in der Lage sein, Hochleistungsteams zu formen. Der ideale „Chef 4.0“ sollte deshalb ein guter Kommunikator sein: Er sollte sowohl souverän den realen Auftritt in der physischen Welt beherrschen als auch digitale Formen der Kommunikation nutzen können.