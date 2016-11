Comupterisierung und Automatisierung ersetzen immer mehr menschliche Arbeit. Okay, die Generation Y arbeitet schon heute anders. Sie interessiert sich für Projekte, will interessante Aufgaben, während die Bereitschaft, im Unternehmen zu bleiben, grundsätzlich nachgelassen hat. Wenn die Arbeit langweilig ist, sucht man sich eben einen neuen Arbeitgeber. Die Generation Y bindet sich an ihr Netzwerk, will echte Work-Life-Balance. Da spielen die Reputation des Unternehmens oder das Gehalt eine untergeordnete Rolle. Junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer suchen den Sinn in der Arbeit. Gleichzeitig arbeiten Menschen in Projekten immer weniger am gleichen Ort zusammen. Sie sind verteilt tätig, mitunter über die ganze Welt. Auch die Arbeit im Home Office gewinnt an Attraktivität. Für Führungskräfte bedeutet das: Sie treffen ihre Mitarbeiter nur noch selten persönlich. Die Attraktivität der Arbeit gerät immer stärker in den Focus. Was folgt daraus?

In den „good old days“ hatte die Führungskraft nahezu täglich Kontakt zum Mitarbeiter. Mindestens 30 bis 50 persönliche Gespräche pro Jahr. Wenn eines oder gar zwei dieser Gespräche schiefgingen, war das nicht so schlimm. Beim nächsten Gespräch konnte dies korrigiert werden. Heute, in der digitalen Welt, haben Führungskräfte vielleicht nur noch drei bis fünf persönliche Gespräche mit Mitarbeitern im Jahr. Läuft dabei etwas schief, dauert es recht lange, bis es ein nächstes Gespräch gibt. Bis dahin können Fehler in der Kommunikation verdrängt oder vergessen werden. Zukünftig wird es aber immer mehr auf die soziale Kompetenz von Führungskräften ankommen. Zunächst auf die Qualität der Mitarbeitergespräche, weil diese eben nicht mehr so oft stattfinden werden.