Auch für Ihr Team bedeutet Ihre Teilzeittätigkeit eine Umstellung. An Ihre neuen Arbeitszeiten und die Tatsache, dass Sie wahlweise später kommen, früher gehen oder ganze Tage nicht persönlich verfügbar sind, müssen sich alle gewöhnen. Wichtig ist, dass die Kollegen im Vorfeld umfassend über die anstehenden Veränderungen informiert werden, das erhöht die Akzeptanz. Jeder in Ihrem Umfeld muss wissen, wann Sie im Büro anwesend sind und wer in Ihrer Abwesenheit für was zuständig ist. Wählen sie eine zuverlässige Stellvertretung aus, die Sie bei Abwesenheit vertritt und halten Sie diese in allen relevanten Angelegenheiten auf dem Laufenden.