Das Unternehmen scheut sich nicht vor umfassenden und tiefgreifenden Anpassungen der SAP-Anwendungslandschaft, die weit über triviale ABAP-Code-Änderungen hinausgehen. Auf dieser Basis realisierte die IT zusammen mit dem Logistik-Bereich eine Pick-by-Voice-Lösung mit dem Ziel der Optimierung von Rundgängen beziehungsweise Durchlaufszeiten, Mitarbeitereinsätzen und der Auslastung von Arbeitsplätzen entlang der Kommissionierungsprozesse.

Im Hintergrund arbeiten die SAP-Anwendungssysteme die Kommissionier-Aufträge auf, die aktuell vom Logistikzentrum bearbeitet werden müssen. Je nach Auftragsstruktur unterscheidet die Disposition zwischen drei wesentlichen Planungsarten, die sich im Grad der Planungsdetaillierung unterscheiden. Die Auftragsdaten werden dann vom Rechenzentrum an das Logistikzentrum und letztlich an den betreffenden Mitarbeiter aufs Headset übertragen. Eine Stimme übermittelt ihm die nächsten Arbeitsschritte, die nach der Umsetzung direkt via Headset von ihm quittiert werden. Diese Erfolgsmeldungen werden vom Logistikzentrum an das Rechenzentrum übermittelt, wobei die SAP-Anwendungen die Auftragsdaten aktualisieren und zeitgleich die Daten des nächsten Auftrags übermitteln. Die Dialoge, die Kommunikation und der Datenabgleich finden also stets online statt. Es werden keine wesentlichen Daten gepuffert.

Durch die umfangreiche Technologie-Integration wurde aber nicht Innovation um jeden Preis betrieben, sondern abgewogen, ob ein Einsatz neuer Technologien auch tatsächlich Optimierungspotenziale erschließt. So wird innerhalb des erläuterten Kommissionierungsablaufs auch mit einfachen Farbcodierungen gearbeitet, um Prozesse zu steuern. Innerhalb der SAP-Planung werden hierzu Aufträge, die einer Kommissioniergruppe angehören, farblich markiert. Das Pick-by-Voice-System informiert den Mitarbeiter per Arbeitsanweisung über die Codierung, die er mittels eines Magnetschildes in der entsprechenden Farbe an den Wagen anbringt. So kann innerhalb der Logistikprozesse auf einfache Weise die Wagengruppe erkannt und entsprechend behandelt werden.