3D-Drucknetzwerke liefern auf einen Klick freie regionale Drucker- und Scankapazitäten. Der Datentransfer der Produktmerkmale zu geeigneten Partnern beschränkt sich etwa auf ein Bild oder eine Zeichnung. In kürzester Zeit liegt das gewünschte Teil vor. On-demand-Lieferung verändert so die Geschäftsmodelle von Instandhaltung und Lagerhaltung, Prototypenbau und Massenfertigung, Logistik und Service. Es ist nicht schwer einzusehen, dass Verbesserungen im Detail keine Innovationsleistung mehr sind, sondern Innovationen in neuen, unbekannten Feldern ihren Platz finden. Neues hat dann keine Anleihe mehr im Alten. Es entsteht aus kreativen, anarchistischen und tabubrechenden Ideen. Mit alten Werkzeugen und bewahrendem Denken sind die nicht mehr zu generieren.