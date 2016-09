Die vierte Phase steht ganz im Zeichen des Reviews und schließt die ersten 100 Tage ab. Dabei geht es um die selbstkritische Auseinandersetzung und die Beantwortung folgender Fragen, die auch für die nächsten 100 Tage nicht aus den Augen verloren werden sollten:

War ich als Führungskraft erfolgreich hinsichtlich meiner Team- und Mitarbeiterführung, meiner Zusammenarbeit mit den Vorgesetzten sowie im Aufbau meines internen und externen Netzwerks?

Habe ich die Unternehmensziele im Auge behalten?

Wie war meine Arbeit mit den Kunden?

Habe ich Veränderungen rechtzeitig erkannt und sie auch positiv genutzt?

Habe ich den Arbeitsprozessen im Unternehmen genügend Aufmerksamkeit geschenkt?

Führung erfordert Flexibilität, ein ausgewogenes Maß an Eigenschaften wie Offenheit, Sachlichkeit, Emotionalität und ein berechenbares, konsequentes und authentisches Handeln. Das ist in einer neuen Umgebung oder auch in einer neuen Funktion nicht immer ganz einfach. Zumal oft auch vertraute Feedback-Instanzen fehlen. Umso hilfreicher ist deshalb ein Einarbeitungs- und Review-Fahrplan für die ersten 100 Tage, der der Führungskraft als Orientierungspunkt, aber auch als persönlicher Benchmark-Test dient, um die Untiefen und Klippen des neuen Jobs unbeschadet zu umschiffen.