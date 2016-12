Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten bei der Kreditaufnahme. Grund dafür sind unter anderem die hohen Sicherheitsbedingungen aufgrund der verschärften Basel III-Regularien. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen sind offen für alternative Finanzierungslösungen. So erachten Unternehmen in der Umsatzklasse von 2,5 bis 50 Millionen Euro eine modulare Finanzierung als sinnvoll. Sie sind der Meinung, dass ein Finanzierungsmix als Wachstumsbeschleuniger gilt. Somit bleiben Unternehmer liquide und können flexibler am Markt agieren. Nachfolgend werden alternative Finanzierungslösungen und ihre Funktionsweise näher vorgestellt.