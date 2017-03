Haben alle Gäste Wasser bekommen, dürfen Sie ohne Aufforderung trinken. Anders verhält es sich bei alkoholischen Getränken, wie zum Beispiel beim Wein. Hier warten Sie, bis der Gastgeber sein Glas erhebt, in die Runde schaut und durch ein Nicken das Signal zum Trinken gibt.



In kleinen Gruppen, bis zu zirka sechs Personen, können Sie durchaus anstoßen. So ist gewährleistet, dass man ohne Probleme mit jedem Gast am Tisch anstoßen kann, ohne sich zu erheben oder ein großes Durcheinander am Tisch zu verursachen. Ob man anstößt oder sich zunickt, entscheidet auch hier der Gastgeber durch sein Verhalten.

Achten Sie darauf, dass Sie ein Glas mit Stiel auch am Stiel anfassen. Sonst würde das Getränk schnell durch die Handwärme erwärmt. Außerdem hinterlässt man unschöne Fingerabrücke auf dem Glas.