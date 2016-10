Sieht ein GmbH-Geschäftsführer in der Krise die Chance, die GmbH sanieren zu können, setzt dies die Aufrechterhaltung des Zahlungs-, Leistungs- und Kreditverkehrs voraus. Dies kann ihn aber in Konflikt mit der Massesicherungspflicht bringen. Er muss sich dann entscheiden, ob er eher statisch die vorhandene Masse im Hinblick auf die baldige Insolvenz sichert, oder ob er dynamisch agiert mit dem Ziel einer Sanierung – und dabei dann auch neue Verbindlichkeiten begründet. In diesem Fall müssen sich die Handlungen des Geschäftsführers im Zeitpunkt der Insolvenzreife am öffentlichen Interesse und an den Interessen der Gläubiger ausrichten und nicht mehr am Zweck der GmbH. Welche Folgen kann das haben?



Schlägt die Sanierung fehl, wird ein Insolvenzverwalter die vorherigen Aktivitäten im Rahmen der Sanierungsbemühung unter die Lupe nehmen und prüfen, ob die Maßnahmen in der konkreten Situation der einer ordnungsgemäßen Geschäftsleitung entsprachen. Der GmbH-Geschäftsführer sollte daher bei Sanierungsbestrebungen die Beweggründe und die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs dokumentieren. Er sollte nachweisen können, dass er in der Situation angemessen reagiert hat. Sanierungsgutachten, die von externen Gesellschaften erstellt werden, muss der Geschäftsführer kritisch überprüfen und sollte sie nicht einfach blind übernehmen, sonst würde er seiner Führungsverantwortlichkeit nicht genügen.