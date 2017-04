Die Analyse des Kundenwerts beschäftigt sich mit der Frage, wie viel ein einzelner Kunde beziehungsweise eine Kundengruppe wirklich zum wirtschaftlichen Erfolg Ihres Unternehmens beiträgt. Die Bestimmung des Kundenwerts ist in Konzepten des Key Account Managements schon lange bekannt. Danach erhalten die „wertvollsten“ Kunden eine individuelle Betreuung.

Allerdings muss der Kundenwert differenziert betrachtet werden. Es gibt die rein monetäre Kundenrentabilität und den Informations- und Referenzwert eines Kunden. Während der monetäre Wert am Umsatz beziehungsweise am Deckungsbeitrag je Kunde festgemacht wird, ist der Informationswert an allen für das Unternehmen verwertbaren Informationen, die durch den Kunden zufließen, festgemacht. Dies sind beispielsweise Beschwerden, die Anlass zur Leistungsoptimierung geben oder insgesamt zur Verbesserung des Unternehmens beitragen.