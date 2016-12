Probleme sind nur falsch definierte Ziele. Anstelle des Problemdenkers, der zuerst einmal die Stirn in Falten zieht und überlegt, wer die Verantwortung für die Reklamation des Kunden trägt, ist der Chancendenker gefragt. Einer, der in Lösungen denkt und nicht in Schuldzuweisungen.

Auch wenn der Kunde eine gewisse Mitschuld tragen sollte, sind Vorwürfe fehl am Platz. Versuchen Sie mit dem Kunden herauszuarbeiten, wie es positiv und lösungsorientiert weitergehen kann. Es kann nicht das Ziel einer erfolgreichen Reklamationsbehandlung sein festzustellen, wer Recht hat und wer nicht. Es muss einzig und allein darum gehen, den Kunden nicht zu verlieren.