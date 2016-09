Von Lean Innovation versprechen sich viele Unternehmen die meisten Potenziale. Dies liegt in erster Linie an der nicht messbaren Kreativität im Produktentstehungsprozess und dem daraus resultierenden Verdacht, dass wahrscheinlich alles viel effizienter ablaufen könnte. Es geht also darum, Bewertungsmaßstäbe zu definieren, die aufzeigen, ob die gesteckten Ziele für Entwicklung und Industrialisierung mit den geplanten Ressourcen zu bestimmten Terminen erreicht werden.

In der Praxis erreicht man dies durch die Einführung so genannter „Stage Gates“, die einen Entwicklungsprozess in definierte Stufen („Stages“) unterteilen. Beispiele solcher Stufen sind: