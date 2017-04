Wenn Sie ein größeres Lager haben, erreichen Sie durch moderne Techniken wie Lager-Funk eine deutlich höhere Verwaltungseffizienz: Bei der Einlagerung oder Auslagerung neuer Ware, wird dabei die Information direkt an den Zentralrechner übermittelt, der automatisch den neuen Bestand verbucht. Veränderungen der Lagerstandorte werden in der IT dokumentiert, wenn Sie zum Beispiel an Maschinen oder im Versand Zwischenlager eingerichtet haben. Dadurch lassen sich die Suchzeiten erheblich verkürzen.



Auch ausgeklügelte Lagerbewegungen sollten mit Hilfe von IT möglich sein. Sie sorgt dafür, dass schmale Artikel stets auf breiteren gestapelt werden. Bei gleichen Artikeln entscheidet eine vorher programmierte Prioritätenreihenfolge (Seite, Platz oder Ebene) über den nächstgelegenen Lagerort. Sind mehrere Orte möglich, werden zuerst bereits benutzte Plätze aufgefüllt oder leer geräumt.