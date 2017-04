Mit Lagerhaltung ist die gewollte Unterbrechung des betrieblichen Materialflusses gemeint. Dadurch entstehen gebildete Bestände an Waren. Für die Lagerhaltung brauchen Unternehmen ein Lager, also einen Raum, ein Gebäude oder ein Areal, in dem Waren oder Güter aufbewahrt werden können.Die Lagerhaltung trägt unter anderem zur Kontinuität im Sortiment sowie zur Sicherstellung der Produktion bei.