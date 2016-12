Die Kombination von Macht und Führung gilt oft als „Igitt-Thema“. Igitt deshalb, weil jene Teilnehmer, die entrüstet schauen oder zumindest ablehnend die Brauen heben, meist in der Überzahl sind. Was nicht bedeutet, dass sie tatsächlich die Mehrheit bilden. Vielmehr sind wohl die anderen, die eine natürliche Verbindung von Macht und Führung sehen, deutlich leiser. Sie verzichten darauf, sich als machtvoll zu outen.

Grundsätzlich lässt sich die verwunderte Entrüstung nachempfinden. Das spontane, ungefilterte Empfinden auf die Verbindung von Macht und Führung ist in der Mehrzahl der Fälle negativ besetzt. Denn: Müssen die Menschen, in diesem Fall die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht mitgenommen werden? Müssen sie nicht selbstbestimmt hinter dem stehen, was die Führungskraft von ihnen erwartet? Ja, und zwar unter folgenden Gegebenheiten:

Wenn die Situation passend und genug Zeit vorhanden ist.

Wenn die Rahmenbedingungen zur Entscheidungsfindung stimmen.

Wenn die Selbstverantwortungsbereiche geklärt und transparent sind.

Um das zu erreichen, muss die Führungskraft selbst akzeptieren, dass Macht und Führung zusammengehören. Vorgesetzte verfügen über legale Macht und über materielle und/oder arbeitsrechtliche Sanktionsmöglichkeiten. Vom Typ her und in der rigiden Anwendung sind das restriktive Grundlagen. Führung dagegen beruht auf Legitimität, erworben durch Expertenwissen, Ausstrahlung, Kompetenz und belohnende Konsequenzen. Vorgesetztenmacht und Führungsmacht nach diesen Definitionen vereinen sich, wenn alle Beteiligten die legale Macht als legitim empfinden. Das gelingt nicht einfach so, sondern das gelingt über die Einflussnahme desjenigen, der legal und legitim verbinden will. Hier taucht die Gleichung wieder auf: Einflussnahme ist gleich Macht