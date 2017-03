Da treffen zum Beispiel fachlich kompetente Teammitglieder unter der Leitung einer fachlich kompetenten Führungskraft virtuell aufeinander und sollen nun mittels technischer Kooperationsinstrumente erfolgreich zusammenarbeiten, Höchstleistungen erbringen und alle Ziele in kürzester Zeit erreichen. Doch so einfach ist das in der Praxis nicht. Studien zeigen, dass viele virtuelle Teams scheitern. Vereinzelt sprechen Wissenschaftler sogar davon, dass neun von zehn virtuellen Teams es nicht schaffen, im Sinne der Unternehmensziele zusammenzuarbeiten und die geforderten Ergebnisse zu bringen.