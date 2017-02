Das Mitarbeitermagazin sollte regelmäßig erscheinen und immer auf dem neuesten Stand sein. Als grobe Empfehlung bietet sich eine monatliche Erscheinungsweise an. Dies verlangt jedoch einen großen organisatorischen und redaktionellen Aufwand, so dass in vielen Unternehmen eine Mitarbeiterzeitschrift ein Mal pro Quartal erscheint.