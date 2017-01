Es gibt kaum eine andere Tätigkeit, bei der so viel Zeit von so vielen Menschen gleichzeitig verwendet und auch verschwendet wird wie bei Besprechungen. In vielen Unternehmen herrscht eine wahre Sitzungskultur. Um möglichst effektive und effiziente Meetings zu gewährleisten, setzen Besprechungsleiter als Moderatoren ein bestimmtes Set von Fähigkeiten ein. Hier geht es nicht um die klassische Rolle, in der sie als Fachmänner agieren und die Diskussion maßgeblich durch ihre Wortbeiträge beeinflussen. Moderatoren halten sich zurück und konzentrieren sich schwerpunktmäßig auf eine strukturierte und zielführende Steuerung des Prozesses.